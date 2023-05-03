Başkan Erdoğan Rize’de: Bay Bay Kemal referansın ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Milletimize vurulan prangaları birlikte parçaladık.” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başkan Erdoğan, "Bizim 21 yılda yaptıklarımız ortada, sen ne yaptın?" dedi.

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