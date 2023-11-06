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Başkan Erdoğan Rize'de! Ayder yaylasında kentsel dönüşüm projelerini inceleyecek

A Haber
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Giriş: 06.11.2023 08:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın baba ocağı Rize'deki ziyareti sürüyor. Peki Başkan Erdoğan'ın programında neler var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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