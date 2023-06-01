Başkan Erdoğan rekor oy veren ilçeler! Millet istikrar ve güveni seçti

Türkiye 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turunu geride bıraktı. Başkan Erdoğan'ın yüzde 52,18 ile galip çıktığı bu tarihi seçimde birçok ilçede rekor kırıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın maratonu önde tamamladığı ilçeler ve vatandaşın görüşleri…

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