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Başkan Erdoğan rekor oy veren ilçeler! Millet istikrar ve güveni seçti

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Giriş: 01.06.2023 12:38
Türkiye 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turunu geride bıraktı. Başkan Erdoğan'ın yüzde 52,18 ile galip çıktığı bu tarihi seçimde birçok ilçede rekor kırıldı. İşte Başkan Erdoğan'ın maratonu önde tamamladığı ilçeler ve vatandaşın görüşleri…
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Rekor oy veren ilçeler!
Rekor oy veren ilçeler!
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