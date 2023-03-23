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Başkan Erdoğan Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek 17 bin 902 konutun temelini atacak

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 13:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğleden sonra deprem bölgesine gidecek. Başkan Erdoğan Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek ve 17 bin 902 konutun temelini atacak. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'tan detayları aktardı.
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