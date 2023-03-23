23 Mart 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek 17 bin 902 konutun temelini atacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğleden sonra deprem bölgesine gidecek. Başkan Erdoğan Ramazan'ın ilk gününü depremzedelerle geçirecek ve 17 bin 902 konutun temelini atacak. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kahramanmaraş'tan detayları aktardı.