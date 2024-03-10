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Başkan Erdoğan Ramazan’de nereyi ziyaret edecek? Ramazan ayı programı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2024 11:54
Ramazan ayı başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın programı da buna göre yeniden şekilleniyor. A Haber muhabiri Murat Sekban, Başkan Erdoğan'ın bir aylık programında neler olduğunu aktardı.
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