04 Ocak 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenski ile görüşecek! Şam ile 2. görüşme ne zaman?
Türkiye'nin Rusya - Ukrayna savaşının barış ile sonlandırılması için diplomasi çabaları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile telefonda görüşeceğini söyledi. İbrahim Kalın, Suriye ile ilişkilerde yaşanan son gelişmelere ilişkin de önemli mesajlar verdi.