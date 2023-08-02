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Başkan Erdoğan - Putin telefonda görüşecek

A Haber
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Giriş: 02.08.2023 09:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek. Liderlerin gündeminde bölgesel konuların yanı sıra, Türkiye'nin doğal gaz merkez üssü olması da bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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