Başkan Erdoğan - Putin telefonda görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek. Liderlerin gündeminde bölgesel konuların yanı sıra, Türkiye'nin doğal gaz merkez üssü olması da bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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