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Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2022 14:48
Rusya-Ukrayna savaşı için diplomasi trafiğine devam eden Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme 1 saat sürdü. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.
Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü
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