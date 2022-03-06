06 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Rusya-Ukrayna savaşı için diplomasi trafiğine devam eden Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme 1 saat sürdü. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev canlı yayında aktardı.