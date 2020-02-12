Başkan Erdoğan: Putin ile mutabakata vardık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Vladimir Ptuin ile telefonda yaptığı görüşmesinin detaylarını anlattı. Başkan Erdoğan, "Vermiş olduğu hasarlar konusunu ele aldık. Bu konu ile ilgili olarak da askerlerimizin Türkiye'de, Dışişleri Savunma ve İstihbaratındaMoskova'da biraraya gelmeleri konusunda Sayın Putin'le mutabakata vardık." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, bir gazetecinin "Yakın bir zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise "Olabilir, her an olabilir" yanıtını verdi.