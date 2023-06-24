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Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır

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Giriş: 24.06.2023 17:10
Cumhurbaşkanı'nın Rus liderliğinin adımlarına tam desteğini ifade ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Başkan Erdoğan’ın Putin’e aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdiği bildirildi. Erdoğan bu bağlamda “Yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı..
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