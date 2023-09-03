03 Eylül 2023, Pazar
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Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi'ye gidiyor! Masadaki en önemli konu tahıl koridoru anlaşması olacak
Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek üzere yarın Soçi'ye gidecek. Zirvenin ana gündem maddesi ise dünyanın çözüme kavuşmasını beklediği tahıl koridoru meselesi olacak.