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Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmek için Soçi'ye gidiyor! Masadaki en önemli konu tahıl koridoru anlaşması olacak

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Giriş: 03.09.2023 14:50
Başkan Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek üzere yarın Soçi'ye gidecek. Zirvenin ana gündem maddesi ise dünyanın çözüme kavuşmasını beklediği tahıl koridoru meselesi olacak.
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