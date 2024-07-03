Başkan Erdoğan, Putin ile 19’da görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katılacak olan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

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