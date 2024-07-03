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Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 16:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.
Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi
Başkan Erdoğan – Putin görüşmesi sona erdi
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