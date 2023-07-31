31 Temmuz 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan - Putin çarşamba günü görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşecek. Liderlerin gündeminde bölgesel konuların yanı sıra, Türkiye'nin doğal gaz merkez üssü olması da bulunuyor. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.