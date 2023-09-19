Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'taki Türkevi’nde diplomasi trafiği sürüyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşen Başkan Erdoğan, daha sonrasında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı kabul etti.