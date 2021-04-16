Başkan Erdoğan polislerle iftar yaptı

Başkan Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü'nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Çengelköy'de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.

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