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Başkan Erdoğan PKK'nın gölgesine sığınan 7'liye ülkenin kırmızı çizgilerini hatırlattı: Bu ülke terör devleti değildir

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Giriş: 23.04.2023 17:13
Güncelleme:23.04.2023 17:15
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden destek mesajları alan 7'li koalisyona sert tepki göstererek "Bu ülke terör devleti değildir" dedi. Diyarbakır'daki 51 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olayların sorumlusu olan Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine sözde milliyetçi geçinen Akşener'in ses çıkarmamasına sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan, "Bayan Meral'in buna aykırı bir ifadesi var mı?" diye sordu. Aile ve Gençlik Bankası hakkında önemli müjdeler veren Başkan Erdoğan'ın konuşmasını yaptığı meydanının hınca hınç dolduğu gözlemlendi.
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