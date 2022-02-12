Başkan Erdoğan pazartesi günü BAE’ye gidiyor! Yeni yatırımlar bölgeye ivme kazandıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Son zamanlarda olumlu ilerleyen siyasi ilişkilerin gelecek dönemde ticaret hacmine de yansıması bekleniyor. Başta savunma sanayi olmak üzere yeni yatırımlar için de fırsat aralanacak gibi görünüyor.

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