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Başkan Erdoğan pazartesi günü BAE’ye gidiyor! Yeni yatırımlar bölgeye ivme kazandıracak

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Giriş: 12.02.2022 16:52
Güncelleme:12.02.2022 17:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Son zamanlarda olumlu ilerleyen siyasi ilişkilerin gelecek dönemde ticaret hacmine de yansıması bekleniyor. Başta savunma sanayi olmak üzere yeni yatırımlar için de fırsat aralanacak gibi görünüyor.
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Yeni yatırımlar bölgeye ivme kazandıracak!
Yeni yatırımlar bölgeye ivme kazandıracak!
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