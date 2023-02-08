08 Şubat 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan Pazarcık’ta çadır kenti gezdi! Vatandaşın acısını paylaştı
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ardından depremin merkez üssü olan Pazarcık’a gitti. Burada çadır kentte incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla görüşüp acılarını paylaştı.