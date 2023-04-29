29 Nisan 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan paylaştı! Türkiye'nin uzay yolculuğu başlıyor: İşte Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in yer aldığı reklam filmi
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak bir asil ve bir yedek Türk Uzay Yolcuları'nı belirledik. Türkiye'nin gücünün ve kararlılığının sembolü olacak, bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bu tarihi gelişme sonrası Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı, uzaya gidecek Gezeravcı ve Atasever'in yer aldığı reklam filmi büyük beğeni topladı.