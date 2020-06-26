Başkan Erdoğan pandemi sonrası ilk cuma namazını 'Kerem Aydınlar Camisii'nde kıldı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camisi'nde geldi. Başkan Erdoğan, pandemi sürecinden sonra İstanbul’da ilk defa cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsüne karşı alınan önlemler sonrasında İstanbul'da ilk defa cemaatle Cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Namazın ardından sosyal mesafe kuralına dikkat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı. Erdoğan'ın maske takması dikkat çekti.