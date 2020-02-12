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12.02.2020
Başkan Erdoğan Pakistan'da parlamentoya hitap edecek! Sokaklar fotoğraflarla süslendi |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek. Ziyarete hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi.
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