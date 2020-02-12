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12.02.2020

Başkan Erdoğan Pakistan'da parlamentoya hitap edecek! Sokaklar fotoğraflarla süslendi |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek. Ziyarete hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi.
Başkan Erdoğan Pakistanda parlamentoya hitap edecek! Sokaklar fotoğraflarla süslendi BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN'DA PARLAMENTOYA HİTAP EDECEK! SOKAKLAR FOTOĞRAFLARLA SÜSLENDİ

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