Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek. Ziyarete hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Detaylar A Haber ekranlarında...