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12.02.2020

Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek. Ziyarete hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Detaylar A Haber ekranlarında...
Başkan Erdoğan Pakistanda parlamentoya hitap edecek! Sokaklar fotoğraflarla süslendi BAŞKAN ERDOĞAN PAKİSTAN'DA PARLAMENTOYA HİTAP EDECEK! SOKAKLAR FOTOĞRAFLARLA SÜSLENDİ

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