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12.02.2020
Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'da cuma günü Parlamentoya hitap edecek. Ziyarete hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi. Detaylar A Haber ekranlarında...
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