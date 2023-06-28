28 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2023 16:27
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hakan Fidan’dan İsveç’e tepki!
Hakan Fidan’dan İsveç’e tepki!
Türk Kara Kuvvetleri 1132 yaşında!
Türk Kara Kuvvetleri 1132 yaşında!
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü
İsveç’e skandal karar tepkisi!
İsveç’e skandal karar tepkisi!
Tahrik eylemenin gerçek yüzü!
Tahrik eylemenin gerçek yüzü!
Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Mirziyoyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Scholz ile görüştü
Başkan Erdoğan Scholz ile görüştü
Başkan Erdoğan Paşinyan ile görüştü
Başkan Erdoğan Paşinyan ile görüştü
Aksiyon filmlerinin yürekli kahramanı
Aksiyon filmlerinin yürekli kahramanı
Boğaz turlarında yoğunluk!
Boğaz turlarında yoğunluk!
İfadesinde neler söyledi?
İfadesinde neler söyledi?
Kılıçdaroğlu ceza alır mı?
Kılıçdaroğlu ceza alır mı?
Daha Fazla Video Göster