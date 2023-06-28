Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.

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