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Başkan Erdoğan: Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi

Başkan Erdoğan: Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 12:34
Güncelleme:19.02.2025 12:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP ve muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'deki muhalefet açığının giderek derinleştiğini belirterek özellikle CHP'nin durumuna dikkat çekti ve partinin içinde bulunduğu durumu "gelenin gideni arattığı" şeklinde değerlendirdi. CHP Genel Başkanı'nın, partinin liderlik görevini hakkıyla yerine getiremediğini ifade eden Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Özgür Özel’in okuyamadığı şiir nedeniyle tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyledi. Ayrıca, CHP’deki şaibeli kurultaya da değinen Erdoğan konunun şu an yargıda olduğunu ve kendilerini bu meseleye dahil etmeye kalkmamaları gerektiğini vurguladı.
Başkan Erdoğan: Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi
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