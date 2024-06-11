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Başkan Erdoğan - Özel görüşmesi! CHP'den 'olumlu' karşılık

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 20:53
18 yıllık aranın ardından tarihi Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesi sonrası CHP kaynaklarından açıklama geldi, "Olumlu geçti, yeniden görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
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