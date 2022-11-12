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Başkan Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.11.2022 12:22
Güncelleme:12.11.2022 12:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonunda gazetecilerle söyleyişi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Temiz para bulacağım, temiz para getireceğim” vurgusuyla İngiltere’ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen kimsin?" diyerek çok sert çıktı. Erdoğan, "Parayı kime getiriyorsun? Yani afedersiniz İngiltere’de bu kadar enayi var mı; sana kalkacaklar bu paraları verecekler; “Al Bay Kemal bunu Türkiye'de nerede kullanırsan kullan” diyecekler." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, FETÖ'yle mücadeleyle ilgili, "Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan’a gidiyorlar, kaçıp Avrupa’ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar; Almanya’da, Fransa’da, Hollanda’da, Danimarka’da, İngiltere’de, Amerika’da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya’da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız; işte ben size şu anda bunu söylerim" dedi. Erdoğan, TOGG'la ilgili iddialar için de"'Bunlar İtalya’da üretiliyor' dediler. Yani bu kadar da ahlaksızlar" diye konuştu..
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