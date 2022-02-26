26 Şubat 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken Mirziyoyev, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.