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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 14:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alınırken Mirziyoyev, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.
Erdoğan Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Erdoğan Mirziyoyev ile telefonda görüştü
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