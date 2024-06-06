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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 19:33
Güncelleme:06.06.2024 19:36
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Özbekistan’daki Türk yatırımlarının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz.Atacağımız adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail'in Gazze katliamlarına destek veren Batılı ülkelere yönelik konuşan Başkan Erdoğan, "Katliamlara cephane ve silah desteği veren ülkeler artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmeli." dedi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise, Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayarak, "Kardeşim Erdoğan Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını yükseltiyor" ifadelerini kullandı.
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