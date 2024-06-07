07 Haziran 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile horon ekibini izledi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti. Tören öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen"Asırlık Tatların Buluşma Noktası: 7 Bölgede Türk Mutfağı" sergisini ziyaret etti. Erdoğan ve Mirziyoyev, sergi alanında horon ekibini izledi.