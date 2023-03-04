Başkan Erdoğan: ''Oturdular konuştular dağıldılar''

Başkan Erdoğan, İYİ Parti lideri Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması sebebiyle başlayan 6'lı Masa'daki krize yönelik açıklamada bulundu. Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerken araç içinde konuya ilişkin konuşan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.