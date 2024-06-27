Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu! Dünyaya Gazze çağrısı: Ağırlığınızı koyun!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de kabul ettiği Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği'ne üyeliğin stratejik hedef olduğunu vurgulan Başkan Erdoğan, "Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar" ifadelerini kullandı. Öte yandan terör devleti İsrail'in katiamını kınayan Başkan Erdoğan, "Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrar değil, küresel güvenliği de tehdit etmektedir" dedi. Estonya Cumhurbaşkanı Karis ise konuşmasında, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.