22 Ekim 2024, Salı
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Başkan Erdoğan: Onursuz bir biçimde öldü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin teröristbaşının insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir biçimde öldüğünü vurguladı. FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden süreceğini söyleyen Erdoğan "Devletin nefesi sırtlan sürülerinin ensesinde" ifadelerini kullandı.