Başkan Erdoğan önce ihracatçılarla buluşacak sonra MYK toplantısına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıldaki ilk programı belli oldu. Başkan Erdoğan İstanbul'da önce ihracatçılarla buluşacak sonra da Ankara'da partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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