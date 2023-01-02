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Başkan Erdoğan önce ihracatçılarla buluşacak sonra MYK toplantısına katılacak

A Haber
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Giriş: 02.01.2023 10:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıldaki ilk programı belli oldu. Başkan Erdoğan İstanbul'da önce ihracatçılarla buluşacak sonra da Ankara'da partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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