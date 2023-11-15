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Başkan Erdoğan noktayı koydu: İsrail bir terör devletidir! Allah’ın izniyle zafer Filistin ve Gazzelilerin olacak

A Haber
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Giriş: 15.11.2023 13:40
Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin tarihi açıklamalarda bulundu. "Gazze’de tarifi imkansız acılar yaşanıyor. İsrail vahşetini durdurmak için imkanları seferber ettik" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Ermenistan gibi İsrail’in de sonu hüsran olacak. dedi. "Netanyahu gidicidir" mesajını yineleyen Erdoğan, "Bakanları bile Netanyahu ile aynı istikamette yürümüyor." dedi. Başkan Erdoğan, "Olay haçlı-hilal meselesidir. Gazze tüm dünyada maskeleri düşürdü. İsrail bir terör devletidir. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Allah’ın izniyle zafer Filistin ve Gazzelilerin olacak" ifadelerini kullandı.
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