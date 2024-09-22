22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan New York'taki Türkevi'nde! Hangi liderler ile görüşecek?

Başkan Erdoğan New York'taki Türkevi'nde! Hangi liderler ile görüşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2024 04:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine geldi. Başkan Erdoğan'ın 24 Eylül'de konuşma yapacağı açıklanırken, konuşmanın ana temasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam olması bekleniyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Başkan Erdoğan'ın ABD'de hangi liderlerle temaslarda bulunacağına dair detayları paylaştı..
Başkan Erdoğan New York’taki Türkevi’nde
Başkan Erdoğan New York'taki Türkevi'nde
Başkan Erdoğan hangi liderler ile görüşecek?
Başkan Erdoğan hangi liderler ile görüşecek?
CHP’li vekilin çakarlı aracında kaçakçılık!
CHP’li vekilin çakarlı aracında kaçakçılık!
Hizbullah İsrail’in kuzeyini hedef aldı!
Hizbullah İsrail'in kuzeyini hedef aldı!
Şişli’de 10 katlı binada yangın!
Şişli’de 10 katlı binada yangın!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz
"Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz"
17 terörist etkisiz hale getirildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!
Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!
PKK’ya darbe! O isim yakalandı
PKK'ya darbe! O isim yakalandı
Yolunu şaşıran Yunan botuna ders
Yolunu şaşıran Yunan botuna ders
Türkiye’nin BM gündemi: Gazze
Türkiye'nin BM gündemi: Gazze
Daha Fazla Video Göster