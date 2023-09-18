Başkan Erdoğan New York'ta Ahıska Türklerine hitap etti: Sizlerin davasını davamız bileceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde, Ahıska Türklerini Türkevi'nde kabulünde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında Ahıska Türklerine hitap etti.

Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz." dedi.

'SİZLERİN DAVASINI DAVAMIZ BİLECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, "Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhattaplarımız nezdinde görüşmelerimizi devam ettiriyoruz, bundan sonra da sizlerin davasını davamız bileceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "2022 yılından bu yana 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti." dedi.