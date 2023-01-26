26 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Başkan Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2023 17:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Başkan Erdoğan, Barzani’yi kabul etti
Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi
YSK başkanlığına Ahmet Yener seçildi
Başkan Erdoğan Filistinli kardeşleri kabul etti
Başkan Erdoğan Filistinli kardeşleri kabul etti
Adaylık krizi! Cihan Paçacı istifa etti
Adaylık krizi! Cihan Paçacı istifa etti
Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı!
Kılıçdaroğlu’na YSK yanıtı!
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
6 milyon genç ilk kez oy kullanacak
YSK’nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Masaya güçlü oturan Kılıçdaroğlu’na şok!
Masaya güçlü oturan Kılıçdaroğlu'na şok!
Vvatandaşlarla renkli anlar!
Vvatandaşlarla renkli anlar!
İstanbul’da barajları alarm veriyor
İstanbul'da barajları alarm veriyor
CHP’li belediyede dehşet veren olay!
CHP'li belediyede dehşet veren olay!
Aday değil pazarlık masası! İşte aranan cevap
Aday değil pazarlık masası! İşte aranan cevap
Daha Fazla Video Göster