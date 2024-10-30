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Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? A Haber'de değerlendirdi: Devlet aklı devrede

Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? A Haber'de değerlendirdi: Devlet aklı devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 12:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ne mesajlar verecek? Gazeteci Melik Yiğitel A Haber'de değerlendirdi. Yiğitel, "Dün Külliye’de resepsiyona katıldık. Orada Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan çok sıcak bir fotoğraf verdi. Kürsüde Cumhur İttifakı’mızın ortağının yaklaşımlarını önyargısız değerlendirmek gerekiyor dedi. Anlıyoruz ki bir devlet aklı devrede. Yani içeride milli dirliği bütünlüğü sağlamak açısından devlet aklı devrede." dedi.
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Devlet aklı devrede
“Devlet aklı devrede”
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