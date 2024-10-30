30 Ekim 2024, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ne mesaj verecek? A Haber'de değerlendirdi: Devlet aklı devrede
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ne mesajlar verecek? Gazeteci Melik Yiğitel A Haber'de değerlendirdi. Yiğitel, "Dün Külliye’de resepsiyona katıldık. Orada Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan çok sıcak bir fotoğraf verdi. Kürsüde Cumhur İttifakı’mızın ortağının yaklaşımlarını önyargısız değerlendirmek gerekiyor dedi. Anlıyoruz ki bir devlet aklı devrede. Yani içeride milli dirliği bütünlüğü sağlamak açısından devlet aklı devrede." dedi.