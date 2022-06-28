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Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid'de! Dünyanın gözü kritik görüşmede

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 16:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçak Madrid'e indi. İspanya'nın başkentinde dünya liderleriyle görüşecek olan Başkan Erdoğan'ın uçağındaki detay dikkatlerden kaçmadı.
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