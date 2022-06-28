28 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan NATO Zirvesi için Madrid'de! Dünyanın gözü kritik görüşmede
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. Başkan Erdoğan'ın bulunduğu uçak Madrid'e indi. İspanya'nın başkentinde dünya liderleriyle görüşecek olan Başkan Erdoğan'ın uçağındaki detay dikkatlerden kaçmadı.