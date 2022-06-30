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Başkan Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti

AA
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Giriş: 30.06.2022 16:20
Güncelleme:30.06.2022 16:22
Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki "terörizm" konulu oturumda izlettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, terörün gerçek yüzüne ve Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin görüntülere yer verildi
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