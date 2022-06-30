30 Haziran 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti
Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki "terörizm" konulu oturumda izlettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoda, terörün gerçek yüzüne ve Türkiye’nin terörle mücadelesine ilişkin görüntülere yer verildi