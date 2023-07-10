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Başkan Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için Vilnius'ta

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Giriş: 10.07.2023 16:49
Son dakika haberi… Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi’nin yapılacağı Vilnius kentine gitti. Başkarn Erdoğan konaklayacağı otele ulaştı. Oradaki vatandaşları selamladı.
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