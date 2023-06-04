Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben haftaya kalıcı mekanizmaların 12 Haziran’da bir araya gelmesi üzerine anlaştık' dedi. Bu sıcak gündemi canlı yayın konuklarımızla detaylandırdık.