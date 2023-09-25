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Başkan Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! Karabağ operasyonu sonrası Erdoğan ve Aliyev'den kritik görüşme

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 09:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek. Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonunun ardından gelen bu görüşme ise kritik öneme sahip. Nahçıvan'dan detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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