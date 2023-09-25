25 Eylül 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Nahçıvan'a gidiyor! Karabağ operasyonu sonrası Erdoğan ve Aliyev'den kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek. Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonunun ardından gelen bu görüşme ise kritik öneme sahip. Nahçıvan'dan detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.