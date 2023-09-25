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Başkan Erdoğan Nahçıvan

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 14:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'da. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali detayları anlattı.
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