29 Mart 2022, Salı
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Başkan Erdoğan, müzakere için Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı
Kürsüden indikten sonra heyetlerin olduğu masaya yönelen Başkan Erdoğan, o esnada ayakta alkışlandı. Yaşanan anlar ise oldukça dikkat çekti.