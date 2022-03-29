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Başkan Erdoğan, müzakere için Dolmabahçe'de bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2022 10:27
Kürsüden indikten sonra heyetlerin olduğu masaya yönelen Başkan Erdoğan, o esnada ayakta alkışlandı. Yaşanan anlar ise oldukça dikkat çekti.
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