Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 20 bin öğretmen atayacağız

Son dakika haberine göre Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız. Şimdiden eğiti-öğretim camiasına, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diyerek müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "7,5 milyon aşılama yaptık. Aşılama uygulamasını en başarılı şekilde yürüten ülkeyiz." dedi. Erdoğan, "Vaka ve hasta sayısının azlaması ile peyderpey yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12.sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu okullarımızın açılış törenini anlamlı buluyorum. Ankara'da açılışını yaptığımız tesislerin şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek açılış töreniyle 326 eğitim - öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Depreme dayanıksız olan 1116 derslikli 88 okulu yıkarak yerlerine yeni okullar yaptık. 184 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Şehrimizde tekli eğitim yapan okulların oranı yüzde 95'e yükselecektir. İnşallah başkentimizde ikili eğitim öğretimi kaldırarak eğitim ve öğretimde bir eşiği daha aşmış olacağız.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ

Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.