Başkan Erdoğan müjdelemişti! A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ile ilgili müjdeli açıklamasının ardından A Haber ilk kez doğalgaz rezervinin karadaki üssü Zonguldak Filyos Limanını görüntüledi. Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ardından hazırlıkların yapıldığı noktada Fatih sondaj gemisi ile ilgili yeni bilgiler geldi. Haberin detaylarını A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.