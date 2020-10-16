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Başkan Erdoğan müjdelemişti! A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi

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Giriş: 16.10.2020 14:51
Güncelleme:16.10.2020 14:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ile ilgili müjdeli açıklamasının ardından A Haber ilk kez doğalgaz rezervinin karadaki üssü Zonguldak Filyos Limanını görüntüledi. Başkan Erdoğan'ın müjdesinin ardından hazırlıkların yapıldığı noktada Fatih sondaj gemisi ile ilgili yeni bilgiler geldi. Haberin detaylarını A Haber Muhabiri Hakan Süer aktardı.
A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi
A Haber doğalgaz rezervini ilk kez görüntüledi
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