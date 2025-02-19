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Başkan Erdoğan: Muhalefetin dünyadan haberi yok

Başkan Erdoğan: Muhalefetin dünyadan haberi yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 12:23
Güncelleme:19.02.2025 12:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan Türkiye'de büyük bir muhalefet açığı olduğunu söylerken "Muhalefet ülkemize saldıranların hamiliğini yapıyor" dedi. CHP'de motorun su kaynattığını vurgulayan Erdoğan "CHP'de gelen gideni aratıyor. Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı veren Erdoğan "Sağlığına kavuşmasından memnunuz" dedi.
Başkan Erdoğan: Muhalefetin dünyadan haberi yok
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