Başkan Erdoğan Muğla'da vatandaşlara seslendi: CHP'nin bütün tezgahlarını oyunlarını bozacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla İl Başkanlığının seçim programında vatandaşlara seslendi. Programa telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, "Muğla, şimdiye kadar olan gidişatı inşallah olumlu istikamette dönüştürürse bizim için ayrı bir sevinç kaynağı olacak. Bu, CHP'nin bütün tezgahlarını, bütün oyunlarını bozacak. Bu, bizi bir yerde inşallah 2024'e çok daha farklı bir şekilde hazırlayacak diye düşünüyorum." dedi.